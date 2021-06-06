وزارة الصحة: الوعي أعاد معدل إصابات كورونا للانخفاض

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن معدل حالات الإصابة بفيروس كورونا عاد للانخفاض بسبب الوعي المجتمعي

وجدد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، بشأن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، التأكيد على مأمونية اللقاحات عالية، مشددا على أن التردد في أخذها أمر خطير، لافتا إلى أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة حتى الآن وصل 14,852,246 جرعة.

واعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل (984) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية وتسجيل (16) حالة وفيات وتسجيل (1185) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (440,644) حالة.