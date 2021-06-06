أخبار السعودية.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع ..وتحذيرات من الخلايا الجذعية

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، الموافق 6 يونيو 2021م منها: 20 مليونًا استفادوا بتصاريح العمرة والزيارة خلال موسم عام 1442هـ، والصحة تحذر من الانسياق وراء الشائعات المرتبطة بالخلايا الجذعية، واستمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع الجاري

20 مليونًا استفادوا بتصاريح العمرة والزيارة خلال موسم عام 1442هـ

استعرضت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، أبرز الإنجازات المتحققة بعد قرار عودة العمرة على مدار موسم عام 1442هـ.

الصحة تحذر من الانسياق وراء الشائعات المرتبطة بالخلايا الجذعية

حذرت وزارة الصحة، اليوم الأحد، من الانسياق وراء الشائعات في أي إجراء يخص الخلايا الجذعية.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع الجاري

أوضح المركز الوطني للأرصاد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع وقد تصل إلى 49 مئوية، وذلك مع دخول فصل الصيف فعليًّا.

تعرف على أسباب تأخر إصدار فواتير الكهرباء واختلاف مواعيدها

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أسباب تأخر إصدار فواتير الكهرباء واختلاف مواعيدها من شهر إلى آخر ردًا على استفسارات المواطنين.

الصحة تحدد إجراءين بشأن «صداع كورونا»

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إجراءين لاحتواء الصداع المرتبط بالإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، وذلك بالحصول على المسكن اللازم والتواصل مع الطبيب وفق لتطور الأعراض لدى المصاب.

إغلاق سوق الحراج بخميس مشيط لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أغلقت بلدية خميس مشيط، اليوم الأحد، سوق الحراج بالمحافظة، وذلك بعد ثبوت مخالفة السوق للإجراءات الاحترازية والوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس ‫كورونا المستجد كوفيد19.

توضيح من المرور بشأن الاعتراض على المخالفة المرتبطة بـ«حالة حرجة»

أوضح المرور السعودي إمكانية الاعتراض على مخالفة السرعة المرتبطة بإيصال حالة حرجة إلى المستشفى لإنقاذها، وذلك بتقديم الاعتراض عبر منصة أبشر.

«فلكية جدة»: كسوف حلقي للشمس غير مشاهد بالوطن العربي

تشهد الكرة الأرضية يوم الخميس المقبل كسوفاً حلقياً للشمس يُعد أول كسوف قطبي من اثنين سيحدثان هذا العام، وهو (غير مشاهد) بسماء المملكة أو الوطن العربي.

«الشؤون الإسلامية» تعيد فتح 4 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 4 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 4 مناطق؛ ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 120 يومًا 1504 مساجد، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

ضبط 28 شخصًا في تجمع مخالف لإجراءات كورونا الاحترازية بـ«الشرقية»

ألقت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، القبض على 28 شخصًا في إحدى الاستراحات بمحافظة حفر الباطن، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

اقرأ أيضا:

أخبار السعودية اليوم.. مشاهير في حفل «خادش».. والصحة: فيروس كورونا يسبب التهاب عضلة القلب

أخبار السعودية اليوم.. «وزير التعليم» يكشف مصير الدراسة «عن بعد».. و«الصحة» توضح أسباب مرض الليشمانيا وطرق الوقاية