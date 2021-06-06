توضيح من المرور بشأن الاعتراض على المخالفة المرتبطة بـ«حالة حرجة»

الرياض - محمد عبدالله - أوضح المرور السعودي إمكانية الاعتراض على مخالفة السرعة المرتبطة بإيصال حالة حرجة إلى المستشفى لإنقاذها، وذلك بتقديم الاعتراض عبر منصة أبشر.

جاء ذلك ردًا على تساؤل من احد المستفيدين قال فيه: لديّ مخالفة سرعة سجلت بحقي حينما كنت متجها لمستشفى لإيصال حالة حرجة وعندي جميع الإثباتات وتقارير طبية للحالة واعترضت على المخالفة، وتم رفض الاعتراض وأرجو متابعة ذلك.



وقال المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن قائد المركبة يمكنه تقديم الاعتراض على المخالفة عبر حسابك في بوابة أبشر وتقدم ما يثبت ذلك.

ووفق المادة الـ«75» من نظام المرور يجوز «للمخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة؛ وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر -تقتنع به المحكمة- يمنعه من تقديم الاعتراض».

