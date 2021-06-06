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ضبط 28 شخصًا في تجمع مخالف لإجراءات كورونا الاحترازية بـ«الشرقية»

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الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، القبض على 28 شخصًا في إحدى الاستراحات بمحافظة حفر الباطن، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (28) شخصًا في إحدى الاستراحات بمحافظة حفر الباطن، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس (كوفيد -19).

 وأشار المقدم محمد الشهري إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة، وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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