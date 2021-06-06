تنويه من «هيئة الزكاة والضريبة» بخصوص خزانات إيداع البضائع السائبة

الرياض - محمد عبدالله - أكَّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنَّها تباشر الإشراف على "خزانات الإيداع" والتي تودع بها البضائع السائبة في وضع معلّق للرسوم الجمركية.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنَّ البضائع السائبة تشمل خزانات الإيداع الخزانات الواقعة تحت إشراف الدائرة الجمركية المختصة وإدارة الشركة المشغلى لمنطقة الإيداع والذي تودع فيه البضائع السائبة في وضع معلق للرسوم الجمركية والقيود لعدة مستوردين ومصدرين مختلفين داخل المنطقة.

وتابعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ خزانات الإيداع القائمة حاليًا عي شركة لصهاريج العربية «ينبع»، والشركة الوطنية للمستودعات والأنابيب البترولية والبتروكيماويات «ينبع».