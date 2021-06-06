جامعة جازان تعلن نتائج تخصيص المسار الصحي للعام الجامعي 1442

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت جامعة جازان ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، نتائج تخصيص طلاب وطالبات المسار الصحي للعام الجامعي 1442هـ، ودعت الجامعة الطلبة للاطلاع على نتائج التخصيص من خلال حساباتهم على النظام الأكاديمي.

وبيَّن عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد بن يحي فقيهي أنَّ التخصيص تمَّ وفق الشروط التي أقرَّها مجلس الجامعة، وبناء على النسبة المركبة (70% المعدل التراكمي + 30% النسبة المؤهلة.

وأشار فقيهي إلى أنَّه بإمكان الطلبة التواصل والاستفسار من خلال إيميل العمادة: [email protected]​ .

اقرأ أيضًا:

جامعة جازان تعلن مواعيد استقبال طلبات القبول للبكالوريوس والدبلوم

تحديث مواعيد الدراسة والتسجيل للفصل الصيفي بجامعة جازان

جامعة جازان تحقق مراكز متقدمة في اختبارات «المهن الطبية»