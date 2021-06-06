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الحج: 20 مليون استفادوا بتصاريح العمرة والزيارة خلال موسم عام 1442هـ.

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الرياض - محمد عبدالله - استعرضت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، أبرز الإنجازات المتحققة بعد قرار عودة العمرة على مدار موسم عام 1442هـ.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه يوجد أكثر من 20 مليون مستفيد من تصاريح (الصلاة، العمرة، الزيارة، الصلاة في الروضة) في الحرمين الشريفين خلال موسم 1442هـ.

وأضافت أنه منذ العودة الآمنة للعمرة وفقًا للإجراءات الاحترازية تمَّ تشغيل أكثر من 120 ألف رحلة تشغيلية لخدمة النقل الآمن، وما يزيد عن 30 ألف مستفيد من خدمات مراكز عناية.

وكانت الداخلية كشفت، في سبتمبر 2020، عن صدور الموافقة الملكية على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا؛ بناءً على ما ورد من الجهات المختصة بشأن مستجدات مواجهة جائحة ، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، عن آلية العمرة الآمنة وضوابط تقديم الخدمة، بما يضمن سلامة وصحة الإنسان؛ وذلك من خلال توضيح مهام شركات العمرة الداخلية ووكلائهم الخارجيين المؤهلين. وتضمنت الاشتراطات، أن يكون الحجز المسبق لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة وفقًا لضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة بتطبيق «اعتمرنا».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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