إدانة بحرينية لاستهداف الحوثيين خميس مشيط بطائرة مفخخة

الرياض - محمد عبدالله - أعربت مملكة البحرين، اليوم الأحد، عن إدانتها الشديدة لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة دون طيار (مفخخة) تجاه مدينة خميس مشيط.

كما استنكرت استمرار ميليشيا الحوثي في اعتداءاتها الإرهابية الممنهجة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، بما يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم ، بقدرات وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدة وقوف مملكة البحرين مع شقيقتها المملكة العربية السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وكانت قوات تحالف دعم الشرعية، قد أعلنت اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران) باتجاه جازان جنوب السعودية.

وقالت قوات التحالف: «ميليشيات الحوثي الإرهابية مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية»، مضيفة: «نتخذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية».

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