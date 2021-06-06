القصبي: لا إجبار على أخذ لقاح كورونا

وقال القصبي خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي اليوم الأحد، إن العالم يواجه محدودية في إنتاج اللقاح ويواجه تردد بعض الناس في أخذ اللقاح، مشيرا إلى أن نسبة تلقي لقاحات كورونا في السعودية بلغت 40%.
وتابع: «جائحة كورونا عدو خفي مميت سريع الانتشار ومتحور، لا إجبار على أخذ اللقاح، ولكن يجب أخذه عند رغبة الشخص في ارتياد الأماكن العامة والدوائر الحكومية والخاصة وأماكن التسوق وغيرها، فصحة الإنسان أولا، والمملكة اتخذت في سبيل تحقيق ذلك إجراءات احترازية صارمة».
وأضاف أن التحور المستمر لفيروس كورونا، وعدم وضوح ضرر انتشاره، وشحّ اللقاحات لدى كثير من الدول، عوامل أخرت إعلان الكيفية التي سيكون عليها موسم الحج، منوها بأن وزيري الصحة والحج سيوضحان ذلك في الأيام القريبة القادمة.
وشدد وزير الإعلام المكلف، بأن موقف المملكة ثابت تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وأكدته بإدانتها وشجبها للاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ولفت، إلى رؤية المملكة بقيادة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان أسهمت بتحقيق نتائج عالمية، مشيرا إلى أن مبادرة الرياض سبق عالمي يهدف إلى مكافحة الفساد العالمي.
ونوه القصبي، بأن المملكة حققت المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومراكز متقدمة عالميا بين 167 دولة في مؤشرات الاهتمام بالبيئة.
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