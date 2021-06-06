سجلت مدينة الأحساء بالمنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في درجة الحرارة وبلغت 47 درجة مئوية بينما سجلت السودة بعسير أقل درجة حرارة بلغت 24 درجة مئوية، أما نسبة الرطوبة فقد سجلت جدة وجازان والقنفذة وينبع والوجه أعلى نسبة رطوبة بلغت 85 أما المدينة المنورة والعلا فكانت الأقل من حيث الرطوبة حيث بلغت 20.
وتشهد المملكة سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والاجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة. وطقس حار على معظم مناطق المملكة خاصة على الأجزاء الشرقية منها.
كانت هذه تفاصيل خبر الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بـ 47 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.