الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بـ 47

سجلت مدينة الأحساء بالمنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في درجة الحرارة وبلغت 47 درجة مئوية بينما سجلت السودة بعسير أقل درجة حرارة بلغت 24 درجة مئوية، أما نسبة الرطوبة فقد سجلت جدة وجازان والقنفذة وينبع والوجه أعلى نسبة رطوبة بلغت 85 أما المدينة المنورة والعلا فكانت الأقل من حيث الرطوبة حيث بلغت 20.

وتشهد المملكة سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والاجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة. وطقس حار على معظم مناطق المملكة خاصة على الأجزاء الشرقية منها.