عودة التنويم في مستشفى المدينة بعد حادثة انخفاض الأوكسجين

أصدرت صحة المدينة المنورة إيضاحا لما حدث مؤخرا حول انخفاض الأوكسجين في مستشفى المدينة المنورة يوم الثلاثاء الموافق 13/ 10/ 1442 هـ، فإن صحة المنطقة تعيد التأكيد للجميع أن ماحدث عبارة عن خلل في لوحة توزيع الأوكسجين بالمستشفى وقد تم اكتشافه من خلال نظام الإنذار المبكر وجرى على الفور مباشرة غرفة القيادة والتحكم لهذا الحدث وتنفيذ خطة الطوارئ داخل المستشفى بإعادة توزيع المرضى داخل الأقسام وتوفير إسطوانات أوكسجين وأجهزة تنفس صناعي متنقلة لكل مريض على حدة كإجراء احتياطي لضمان تقديم الاحتياج المطلوب له عند حدوث أي خلل، كما تم بعد ذلك نقل مرضى الحالات الحرجة إلى المستشفيات الأخرى كتدبير احترازي حسب خطة الطوارىء.

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة هندسية وبمشاركة شركات متخصصة في أنظمة الغازات الطبية حيث أجرت تقييم كامل للمستشفى والأنظمة الموجودة والتاكد من سلامة الأنظمة كما تم تعميد شركة متخصصة في أنظمة الغازات الطبية لرفع قدرة شبكة الغازات في بعض الأقسام بالمستشفى.

كما تؤكد صحة المدينة المنورة أنه جاري العمل على إعادة التنويم بالمستشفى بعد إتخاذ كافة الترتيبات اللازمة وتجربة جميع الأنظمة ومراجعة أدائها وبما يكفل صحة وسلامه المرضى وتجويد الخدمات المقدمة لهم.

إضافة إلى ذلك فقد تم تكليف لجنة طبية لدراسة حالات المرضى وقد أكدت في تقريرها عدم حدوث أي وفيات جراء ما حدث من انخفاض للأوكسجين بالمستشفى.