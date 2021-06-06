عودة التنويم في مستشفى المدينة بعد حادثة انخفاض الأوكسجين

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة هندسية وبمشاركة شركات متخصصة في أنظمة الغازات الطبية حيث أجرت تقييم كامل للمستشفى والأنظمة الموجودة والتاكد من سلامة الأنظمة كما تم تعميد شركة متخصصة في أنظمة الغازات الطبية لرفع قدرة شبكة الغازات في بعض الأقسام بالمستشفى.
كما تؤكد صحة المدينة المنورة أنه جاري العمل على إعادة التنويم بالمستشفى بعد إتخاذ كافة الترتيبات اللازمة وتجربة جميع الأنظمة ومراجعة أدائها وبما يكفل صحة وسلامه المرضى وتجويد الخدمات المقدمة لهم.
إضافة إلى ذلك فقد تم تكليف لجنة طبية لدراسة حالات المرضى وقد أكدت في تقريرها عدم حدوث أي وفيات جراء ما حدث من انخفاض للأوكسجين بالمستشفى.
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