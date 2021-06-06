اعتراض طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

الرياض: ضبط 169 شخصا خالفوا تعليمات العزل صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأنه -بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 25 شوال 1442 هـ 25 شوال 1442 هـ

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بـ 47 سجلت مدينة الأحساء بالمنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في درجة الحرارة وبلغت 47 درجة مئوية بينما سجلت السودة بعسير أقل درجة حرارة بلغت 24... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 25 شوال 1442 هـ 25 شوال 1442 هـ

عودة التنويم في مستشفى المدينة بعد حادثة انخفاض الأوكسجين أصدرت صحة المدينة المنورة إيضاحا لما حدث مؤخرا حول انخفاض الأوكسجين في مستشفى المدينة المنورة يوم الثلاثاء الموافق 13/ 10/ 1442 هـ، فإن... المدينة المنورة :دوت الخليج المدينة المنورة :دوت الخليج 25 شوال 1442 هـ 25 شوال 1442 هـ

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