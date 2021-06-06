اعتراض طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

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الرياض: ضبط 169 شخصا خالفوا تعليمات العزل
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأنه -بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات...
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بـ 47
سجلت مدينة الأحساء بالمنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في درجة الحرارة وبلغت 47 درجة مئوية بينما سجلت السودة بعسير أقل درجة حرارة بلغت 24...
عودة التنويم في مستشفى المدينة بعد حادثة انخفاض الأوكسجين
أصدرت صحة المدينة المنورة إيضاحا لما حدث مؤخرا حول انخفاض الأوكسجين في مستشفى المدينة المنورة يوم الثلاثاء الموافق 13/ 10/ 1442 هـ، فإن...
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