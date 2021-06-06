شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 400 كيلو فواكه وخضروات بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادرت أمانة العاصمة المقدسة 400 كيلو جرام من الفواكه والخضروات المتنوعة وذلك بعد حملة نظَّمتها اليوم استهدفت الباعة الجائلين للحفاظ على الصحة العامة.

كما نفذت الأمانة حملات ميدانية رقابية مكثفة على المنشآت الغذائية وذلك ضمن جهودها لإحكام الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، وأسفرت عن رصد العديد من المخالفات والملاحظات التي كان من أبرزها، بيع مواد غذائية مجهولة المصدر ، تكدس المواد الغذائية داخل المحلات التجارية ، ومخالفات في النقل والتخزين.