شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام : تحورات كورونا سبب عدم وضوح آلية الحج حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الإعلام في مؤتمر التواصل الحكومي ، اليوم ، أن التحور المستمر لـكورونا سبب عدم وضوح آلية حج هذا العام

مؤكدا أن لقاحات كورونا ليست إجبارية لكنها متطلب لحياتنا اليومية والمملكة في مقدمة العالم التي وفرت أفضل اللقاحات المعتمدة

وأشار إلى أن المملكة حققت المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط في مؤشرات الاهتمام بالبيئة ، وأن مبادرة الرياض سبق عالمي يهدف إلى مكافحة الفساد العالمي