شكرا لقرائتكم خبر عن "جائزة نايف بن عبد العزيز" العالمية للسنة النبوية تفتح باب الترشح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الأمانة العامة لجائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنه النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة الجامعات ومراكز البحوث وجميع المؤسسات العلمية إلى الترشيح لجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود التقديرية لخدمه السنه النبوية في مجال تطويع التقنية الحديثة لخدمة السنة النبوية .

وقال الدكتور ساعد العرابي الحارثي الأمين العام للجائزة ، أن الجائزة تقدير للجهود التي بذلت من العلماء والباحثين والمؤسسات العلمية والمراكز البحثية في السنة النبوية وعلومها وهي جائزة عالمية تقديرية تمنح بصفه دورية في مجال من مجالات خدمة السنة النبوية وتهدف الجائزة إلى تكريم اصحاب الجهود المتميزة في خدمه السنه النبوية وتشجيع الباحثين وترغيبهم في خدمه السنة النبوية تحقيقا و تدريسا وتقنية وتعريف الأجيال بالجهود المعاصرة والمتميزة في خدمه السنة النبوية وتمنح الجائزة في مجالات تحقيق الكتب التراثية في السنة النبوية ودراستها والتأليف في موضوعات السنة النبوية والانقطاع لتدريس الحديث النبوي و تطويع التقنية في خدمة السنة النبوية

وقال الدكتور الحارثي للجائزة عدد من الضوابط والشروط تشمل أن يكون الترشيح من قبل مؤسسة علمية معتبرة وأن يكون الجهد المرشح في القرن الرابع عشر الهجري فما بعده وأن يستوفي المرشح شروط الترشيح الخاصة لكل مجال والتي تتضمنها استمارة الترشيح وأن يكون الجهد المقدم ذا قيمة متميزة وأثرا بارزا لخدمة السنة النبوية و تخصص الجائزة كل دورة في مجال من مجالاتها الأربع ويجوز أن تمنح الجائزة مقسومة بالتساوي لأكثر من مرشح في المجال الواحد سواء كان فردا أو مؤسسة.

وبين أن لجنة التحكيم تشكل للأعمال المقدمة لنيل للجائزة من علماء مختصين في المجال المعلن ويقدم للفائز بالجائزة شهادة استحقاق و ميدالية تذكارية و مبلغ نقدي .

واختتم معاليه تصريحه قائلا تشجيع العلماء ودعم نتاجهم العلمي هو نهج قادة هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه – إلى يومنا هذا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وفقه الله.