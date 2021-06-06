شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 76 منشأة تجارية مخالفة للاحترازات في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة محافظة جدة وبلدياتها التابعة لها بالمحافظات 76 منشأة تجارية مخالفة للإرشادات والتدابير الاحترازية ، من خلال 7372 جولة رقابية قامت بها مع عدد من الجهات المعنية لمتابعة امتثال تلك المنشآت للإجراءت الاحترازية.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها الفرق الميدانية 165 مخالفة لعدم امتثالها للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحدّ من انتشار فيروس كورونا.