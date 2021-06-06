حقيقة ظهور بؤر جديدة من إنفلونزا الطيور H10 في مصر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365- متابعة

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، اليوم الأحد، إن الأنباء المتداولة حول ظهور بؤر جديدة من فيروس إنفلونزا الطيور H10 غير صحيحة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن ظهور بؤر جديدة من فيروس H10 في مصر، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء.

ونقل المركز الإعلامي عن الوزارة قولها إنه لم يتم رصد أو تسجيل أي بؤر إصابة بسلالة إنفلونزا الطيور H10 بأي من محافظات الجمهورية.

وفي الوقت نفسه، شددت وزارة الزراعة على تكثيف لجان التقصي النشط التابعة للوزارة حملاتها بكافة محافظات الجمهورية، سواء على مزارع الطيور أو أسواق بيعها، أو مسارات الطيور المهاجرة، كإجراء احترازي للتعرف على أي أمراض وبائية تصيب الطيور، مع إجراء فحص دوري شامل للطيور، وسحب عينات منها لتحليلها بمعمل بحوث صحة الحيوان للتأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض أو أوبئة.

مصر خالية من إنفلونزا الطيور

كما لفتت الوزارة إلى قيام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE، بإدراج مصر رسميًا ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور، بحسب وكالة روسيا اليوم.



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