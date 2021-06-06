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شكرا لقرائتكم ضبط أكثر من 23 ألف مخالف لـ الإجراءات الاحترازية في أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ضبط أكثر من 23 ألف مخالف لـ الإجراءات الاحترازية في أسبوع
منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 7482 مخالفة
متابعات الخليج 365 - واس
بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (23003) مخالفات، وذلك للمدة من 18 / 10 / 1442هـ حتى 24 / 10 / 1442هـ .
توزيع مخالفات الإجراءات الاحترازية
كما سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (7482) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(3953)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3013)، ومنطقة القصيم بـ(2076)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1498)، ومنطقة الجوف بـ(1190)، ومنطقة تبوك بـ(952)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(904)، ومنطقة الباحة بـ(459)، ومنطقة حائل بـ(454)، ومنطقة جازان بـ(443)، ومنطقة عسير بـ(380)، ومنطقة نجران بـ(199).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن .
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