السعودية الأولى عالميًا في استجابة الحكومة لجائحة كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد القصبي إن المملكة حققت المركز الأول عالميًا في استجابة الحكومة لجائحة كورونا، كما حققت المركز الأول في استجابة رواد الأعمال للجائحة.

جرعات لقاح كورونا

وأشار إلى أن نسبة الذين أخذوا لقاح كورونا بلغ حتى 40% من عدد السكان، مشيرًا إلى أن المملكة في مقدمة الدول في العالم التي قامت بتوفير لقاح كورونا من أفضل شركات العالم لتوفير الحماية اللازمة للمواطن والمقيم.

مؤشرات الاهتمام بالبيئة

وفي سياق الاهتمام بالبيئة أكد الوزير القصبي خلال مؤتمر التواصل الحكومي اليوم أن المملكة حققت المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومراكز متقدمة عالميًا بين 167 دولة في مؤشرات الاهتمام بالبيئة.

وفي مجال مكافحة الفساد والإنجاز الحكومي في هذا الصدد قال وزير الإعلام المكلف: على الصعيد الدولي نفخر اليوم بإنجاز وطني وهو اعتماد الأمم المتحدة لمبادرة مكافحة الفساد.



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