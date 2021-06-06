القصبي : 40 % من سكان السعودية أخذوا لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن المملكة في مقدمة الدول في العالم التي قامت بتوفير لقاح كورونا من أفضل شركات العالم لتوفير الحماية اللازمة للمواطن والمقيم.

وأشار خلال مؤتمر التواصل الحكومي اليوم إلى أن نسبة الذين أخذوا اللقاح بلغ حتى 40% من عدد السكان.

ولفت القصبي إلى أن المملكة حققت المركز الأول عالميًا في استجابة الحكومة لجائحة كورونا، وحققت المركز الأول في استجابة رواد الأعمال للجائحة.

عدد جرعات لقاح كورونا:

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن معدل الحالات الجديدة عاد للانخفاض بسبب الوعي المجتمعي مشيرًا إلى أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة حتى الآن وصل إلى 14,852,246 جرعة.

وجدد العبدالعالي التأكيد على مأمونية اللقاحات مشيرًا إلى أن التردد في أخذها أمر خطير.

لقاح كورونا في السعودية:

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

حالات كورونا الجديدة:

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (984) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1185) حالة، كما تم تسجيل (16) حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (457546) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (440644) حالة.

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