متحدث الصحة : اللقاحات آمنة والتردد في أخذها أمر خطير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

زف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي البشرى بشأن تراجع حالات كورونا الجديدة.

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن معدل الحالات الجديدة عاد للانخفاض بسبب الوعي المجتمعي مشيرًا إلى أن عدد جرعات اللقاح المعطاة حتى الآن وصل إلى 14,852,246 جرعة.

وجدد العبدالعالي التأكيد على مأمونية اللقاحات مشيرًا إلى أن التردد في أخذها أمر خطير.

حالات كورونا الجديدة

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (984) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1185) حالة، كما تم تسجيل (16) حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (457546) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (440644) حالة.

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