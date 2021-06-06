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قتل رجل مسلح بسكين ستة أشخاص وأصاب 14 آخرين في منطقة بشرق الصين بدون أن تُحدد دوافعه، حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي في حصيلة جديدة.
حصلت الوقائع بعد ظهر السبت في شوارع مدينة أنكينغ الواقعة على بُعد 1200 كيلومتر جنوب بكين في مقاطعة آنهوي، وفق ما ذكرت شبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية.
وكانت حصيلة سابقة أوردت مقتل خمسة أشخاص وإصابة 15 آخرين.
وقالت القناة إن الضحية الأخرى التي نقلت إلى المستشفى في حالة خطيرة توفي متأثرًا بجروحه، مضيفة أن شخصًا آخر في حالة حرجة.
وحصل الاعتداء في شارع للمشاة والتسوق في مدينة أنكينغ التي يقطنها نحو 5 ملايين نسمة.
ونقلت قناة "سي سي تي في" عن مكتب الأمن العام في المدينة اعتقال مشتبه به عاطل عن العمل يبلغ من العمر 25 عاماً و"غاضب". تم فتح تحقيق في الحادث.
الصين.. مسلح يقتل 6 أشخاص ويصيب 14 بـ"سكين"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-06
قتل رجل مسلح بسكين ستة أشخاص وأصاب 14 آخرين في منطقة بشرق الصين بدون أن تُحدد دوافعه، حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي في حصيلة جديدة.
حصلت الوقائع بعد ظهر السبت في شوارع مدينة أنكينغ الواقعة على بُعد 1200 كيلومتر جنوب بكين في مقاطعة آنهوي، وفق ما ذكرت شبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية.
وكانت حصيلة سابقة أوردت مقتل خمسة أشخاص وإصابة 15 آخرين.
وقالت القناة إن الضحية الأخرى التي نقلت إلى المستشفى في حالة خطيرة توفي متأثرًا بجروحه، مضيفة أن شخصًا آخر في حالة حرجة.
وحصل الاعتداء في شارع للمشاة والتسوق في مدينة أنكينغ التي يقطنها نحو 5 ملايين نسمة.
ونقلت قناة "سي سي تي في" عن مكتب الأمن العام في المدينة اعتقال مشتبه به عاطل عن العمل يبلغ من العمر 25 عاماً و"غاضب". تم فتح تحقيق في الحادث.
06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
03:00 PM
عقب اعتداء وقع في شارع للمشاة والتسوق في مدينة أنكينغ
قتل رجل مسلح بسكين ستة أشخاص وأصاب 14 آخرين في منطقة بشرق الصين بدون أن تُحدد دوافعه، حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي في حصيلة جديدة.
حصلت الوقائع بعد ظهر السبت في شوارع مدينة أنكينغ الواقعة على بُعد 1200 كيلومتر جنوب بكين في مقاطعة آنهوي، وفق ما ذكرت شبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية.
وكانت حصيلة سابقة أوردت مقتل خمسة أشخاص وإصابة 15 آخرين.
وقالت القناة إن الضحية الأخرى التي نقلت إلى المستشفى في حالة خطيرة توفي متأثرًا بجروحه، مضيفة أن شخصًا آخر في حالة حرجة.
وحصل الاعتداء في شارع للمشاة والتسوق في مدينة أنكينغ التي يقطنها نحو 5 ملايين نسمة.
ونقلت قناة "سي سي تي في" عن مكتب الأمن العام في المدينة اعتقال مشتبه به عاطل عن العمل يبلغ من العمر 25 عاماً و"غاضب". تم فتح تحقيق في الحادث.
، الصين.. مسلح يقتل 6 أشخاص ويصيب 14 بـ"سكين" ،
المصدر : الخليج 365
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