شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر يؤهل 104 مستفيدين بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسهمت البرامج التدريبية التي نفذتها إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي في المنطقة الشرقية خلال شهر مايو الماضي، في تأهيل وتدريب 104 مستفيدين ومستفيدة، فيما أقيمت 6 محاضرات توعوية، استفاد منها 488 شخصاً، من جهات مختلفة بالمنطقة، ومحاضرات للمواطنين والمقيمين عن التوعية الإسعافية والإنعاش القلبي الرئوي.

وشملت البرامج التدريبية التي بلغ عددها 23 برنامجاً وجرى تقديمها للمواطنين والكوادر الإسعافية في الهيئة، برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، ودعم المصابين الدولي (ITLS)، وتأهيل موظفي غرفة العمليات والتدريب الميداني لموظفي الهيئة من الكادر الإسعافي.

وتسعى الهيئة من خلال هذه البرامج التدريبية لرفع استعدادات كوادرها الطبية الإسعافية والمواطنين والمقيمين للإسهام في إنقاذ الحالات الإسعافية المختلفة في اللحظات الأولى من وقوعها لتفادي حدوث أي مضاعفات أو وفاة لا قدر الله تعالى.