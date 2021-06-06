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إعادة افتتاح 4 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

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الدمام - شريف احمد - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 4 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 120 يوماً 1504 مساجد، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي مسجد واحد في كل من مناطق الشرقية وجازان والباحة والحدود الشمالية, حيث تأتي تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم إلى المساجد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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