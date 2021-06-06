شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. حملة تفتيشية على مراكز صيانة الإطارات بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم الأحد في مدينة الدمام حملة تفتيشية على مراكز صيانة الإطارات المستخدمة والمتهالكة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة على كافة الطرق الداخلية والخارجية بالمنطقة الشرقية، وذلك بمشاركة لجنة السلامة المرورية وشرطة الدمام وفرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة.

وتم زيارة 25 مركزا خلال الجولة، وضبط مركزين مخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية.