شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 28 شخصًا في تجمع مخالف للاحترازات في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (28) شخصًا في إحدى الاستراحات بمحافظة حفر الباطن، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19)، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي و المسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.