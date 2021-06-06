شكرا لقرائتكم خبر عن الحج : 20 مليون مستفيد من مختلف أنواع التصاريح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تجهيز وتهيئة 4 مواقع لنقل المعتمرين والمصلين عبر 2500 حافلة

أوضحت وزارة الحج والعمرة أنه بلغ اجمالي عدد المستفيدين من تطبيق "اعتمرنا" أكثر من 20 مليون مستفيد من ختلف أنواع التصاريح (الصلاة في المسجد الحرام، أداء العمرة، الزيارة في المسجد النبوي الشريف، الصلاة في الروضة الشريفة)؛ في حين بلغ عدد المستفيدين من خدمات مراكز عناية في مكة المكرمة والمدينة المنورة أكثر من 30 ألف مستفيد والتي تعني بخدمة المعتمرين القادمين من خارج المملكة.

وقدمت وزارة الحج والعمرة خدمة النقل الآمن عبر تجهيز وتهيئة 4 مواقع لنقل المعتمرين والمصلين من وإلى الحرم المكي من خلال أكثر من 120 ألف رحلة تشغيلية عبر 2500 حافلة التي تقدم خدمة النقل الآمن، مع تطبيق كافة الإجراءا الإحترازية والوقائية الصادرة من قبل وزارة الصحة بالمملكة.

وإيماناً بضرورة مساهمة القطاع الثالث في منظومة خدمات الحجاج والمعتمرين، فقد تمت مساهمة القطاع الثالث بأكثر من 18 ألف ساعة من العمل التطوعي قدمت من خلال 6 برامج تطوعية مختلفة.

وفي هذا الإطار، قال وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحاج والمعتمرين المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد، ان نموذج العمرة الآمنة يهدف إلى تحقيق الحفاظ على صحة وسلامة الإنساة، إدارة عمليات التفويج إلى الحرم المكي الشريف عبر حجز الخانات الزمنية حسب رغبة طالب التصريح بما يحقق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية. كذلك تحسين مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتوظيف أحدث التقنيات لتوفير جميع سُبل الراحة، بما يُلبي احتياجات وتطلعات ضيوف الرحمن.

ونوه هشام سعيد، ان نموذج العمرة الآمنة أن تطبيق اعتمرنا يحقق التأكد من الحالة الصحية لطالب التصريح وذلك عبر التكامل الالكتروني مع تطبيق توكلنا المطور من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي.

وأضاف هشام سعيد ، ان العمل كان مؤسسي وبتكامل وتظافر جميع العاملين في خدمة ضيوف الرحمن من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث . وقال " هناك تعاون وتنسيق دائم بين وزارة الحج والعمرة ووزارة الداخلية، الصحة، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وكافة الجهات ذات الإختصاص لتيسير أداء الزوار لمناسكهم.