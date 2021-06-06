فلكية جدة : كسوف حلقي للشمس الخميس المقبل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن الكرة الأرضية ستشهد يوم الخميس المقبل، كسوفًا حلقيًا للشمس يُعد أول كسوف قطبي من اثنين سيحدثان هذا العام، وهو غير مشاهد بسماء المملكة أو الوطن العربي.

فلكية جدة تعلن عن كشوف حلقي:

وأوضحت الجمعية في منشور لها عبر حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الكسوف سيحدث بكافة مراحله وسيستمر حوالي 5 ساعات بين 11:12 صباحًا إلى 04:11 عصرًا بتوقيت المملكة و08:12 صباحًا إلى 01:11 بعد الظهر بتوقيت غرينتش”.

وستحظى بعض المناطق برؤية منظر استثنائي للكسوف الجزئي عند شروق الشمس حيث سترصد “قرون الشمس” تشرق فوق الماء في خليج ثندر بكندا، ومدينة سو ساينت ماري الكندية، ومدينة تورونتو، ومدينة فيلادلفيا، ومدينة نيويورك، ومدينة أتلانتيك سيتي، وستشهد أماكن أخرى شروق الشمس المكسوفة على شكل زعنفة سمكة القرش، مثل مدن أوتاوا، ومونتريال وبوسطن.

أوقات الكسوف:

ومن جهته نوه رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن الكسوف الحلقي أحد أنواع كسوف الشمس يحدث في بداية الشهر القمري عندما يحجب القمر معظم قرص الشمس، ولكن يبقى جزء خارجي من الشمس كحلقة تحيط بالقمر.

وأوضح المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الراصدين سيتمكنون في المناطق الواقعة في مسار الكسوف الحلقي الضيق في أقصى شرق روسيا والمحيط المتجمد الشمالي وغرب غرينلاند وكندا وروسيا من رؤية وقوع القمر مباشرة أمام الشمس، ولكن لن يغطيها بالكامل لأن القمر سيكون بعيدًا عن الأرض وحجمه الظاهري لن يكون كبيرًا كفاية، لذلك ستبقى حلقة مضيئة حول القمر تسمى “حلقة الضوء”، ما يعني أن هالة الشمس لن تكون مرئية، بحسب صحيفة الوئام.

ماجد أبو زاهرة يوضح أماكن الكسوف:

وأشار إلى أن الكسوف سيبدأ عند شروق الشمس في اونتاريو بكندا على الجانب الشمالي من بحيرة سوبيريور ثم يتحرك مسار الكسوف عبر الأجزاء الشمالية للكرة الأرضية وفي منتصف الطريق سيصل الكسوف ذروته العظمى في شمال غرين لاند عند الساعة 01:41 بعد الظهر بتوقيت المملكة “10:41 صباحًا بتوقيت غرينتش” وستشهد مدينة كاناك في غرينلاند الكسوف في شكله الحلقي لمدة 3 دقائق و51 ثانية وسيغطى قرص الشمس بنسبة 94 % ضمن مسار بعرض 527 كيلو مترًا، بعدها سينتقل مسار الكسوف الحلقي من القطب الشمالي لينتهي عند غروب الشمس فوق شمال شرق سيبيريا.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة: “بشكل عام يمكن أن تكون رؤية الكسوف الحلقي عند شروق الشمس أو غروبها مهمة للغاية نظرًا للتأثيرات الجوية، ومع ذلك وبسبب التضاريس والغابات وأحوال الطقس قد لا تكون كندا أو روسيا مناسبة بما فيه الكفاية، لذلك قد يكون شمال غرينلاند الخيار المناسب لرصد هذا الكسوف الحلقي”.

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