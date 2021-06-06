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شكرا لقرائتكم جامعة جازان تعلن نتائج تخصيص طلاب وطالبات المسار الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06
أعلنت جامعة جازان ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، نتائج تخصيص طلاب وطالبات المسار الصحي للعام الجامعي 1442هـ، ودعت الجامعة الطلبة للاطلاع على نتائج التخصيص من خلال حساباتهم على النظام الأكاديمي.
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جامعة جازان تعلن نتائج تخصيص طلاب وطالبات المسار الصحي
للعام الجامعي 1442هـ
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت جامعة جازان ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، نتائج تخصيص طلاب وطالبات المسار الصحي للعام الجامعي 1442هـ، ودعت الجامعة الطلبة للاطلاع على نتائج التخصيص من خلال حساباتهم على النظام الأكاديمي.
وبين عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد بن يحي فقيهي أن التخصيص تم وفق الشروط التي أقرها مجلس الجامعة، وبناء على النسبة المركبة (70% المعدل التراكمي + 30% النسبة المؤهلة)، مشيراً إلى أنه بإمكان الطلبة التواصل والاستفسار من خلال إيميل العمادة: [email protected] .
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