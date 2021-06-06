جامعة جازان تعلن نتائج تخصيص طلاب وطالبات المسار الصحي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت جامعة جازان ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، نتائج تخصيص طلاب وطالبات المسار الصحي للعام الجامعي 1442هـ، ودعت الجامعة الطلبة للاطلاع على نتائج التخصيص من خلال حساباتهم على النظام الأكاديمي.

وبين عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد بن يحي فقيهي أن التخصيص تم وفق الشروط التي أقرها مجلس الجامعة، وبناء على النسبة المركبة (70% المعدل التراكمي + 30% النسبة المؤهلة)، مشيراً إلى أنه بإمكان الطلبة التواصل والاستفسار من خلال إيميل العمادة: [email protected]​ .

شارك الخبر