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شكرا لقرائتكم الأمن البيئي يوقف 21 مخالفًا لنظام البيئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الأمن البيئي يوقف 21 مخالفًا لنظام البيئة
ارتكبوا مخالفات رعي 1033 رأسًا من الإبل والأغنام
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوقفت القوات الخاصة لـ الأمن البيئي (21) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (14) مواطنًا و(7) مقيمين، من الجنسيتين السودانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي (983) رأسًا من الإبل و(50) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
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