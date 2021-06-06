هل يمكن إعطاء لقاح فايزر في سن الـ15؟.. الصحة ترد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعلت وزارة الصحة مع استفسار أحد الأشخاص بشأن إعطاء لقاح فيروس كورونا لذوي الـ15 عامًا من عدمه، بالتزامن مع الإجراءات الوقائية التي تجريها المملكة للتصدي لعدوى جائحة كورونا.

لقاح فايزر والفئات العمرية المستهدفة:

وردت وزارة الصحة متمثلة في مركز 937 صحة، على سؤال بخصوص هذا الشأن بالقول: “حسب التحديثات الحالية فإن الأعمار المستهدفة لكلا اللقاحين “فايزر وأسترازينيكا” هي 18 سنة فأكبر تُحسب بالتاريخ الميلادي”.

اللقاحات المعتمدة:

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة: “إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

لقاح كورونا:

وسابقا أعلنت وزارة الصحة، أن عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة تجاوز الـ14 مليون جرعة معطاة في 590 مركزًا بمناطق المملكة كافة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في وقت سابق: إن لقاحات فيروس كورونا آمنة وفعالة وضرورية للحماية، مشيرّا إلى أن هناك العديد من الشائعات والمعلومات المغلوطة بشأن اللقاحات وتلقى رواجًا كبيرًا، وذلك قد يسبب خطرًا على الآخرين، ويتسبب بعدم الوصول للمناعة المجتمعية.



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