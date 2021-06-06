طريقة إضافة مرافقين في تصريح العمرة عبر تطبيق توكلنا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف تطبيق توكلنا عن طريقة إضافة المرافقين إلى طلب الحصول على تصريح العمرة وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال التطبيق ردًا على استفسار بشأن كيفية إضافة المرافقين بعد تقديم الطلب وقبل صدوره إن ذلك يتطلب ما يلي:

يقوم المستخدم باختيار “الخدمات”.

ومن ثم الوصول إلى “خدمات الحج والعمرة”.

بعد ذلك يتم اختيار “إدارة المرافقين”.

سيقوم النظام بعرض قائمة المرافقين ثم يقوم المستخدم باختيار “إضافة”.

بعد ذلك يقوم المرافق بتوفير البيانات اللازمة عنه.

يذكر أنه يجب على كل الراغبين في الحصول على تصريح العمرة والزيارة أو الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي تحديث تطبيق توكلنا وفق آخر إصدار للحصول على الترخيص.

حالات المحصن في تطبيق توكلنا

ويتيح التحديث الجديد من التطبيق 3 حالات للشخص المحصن وهذه الفئات الثلاثة هي التي من المصرح لها التقدم بطلب الحصول على تصريح العمرة وهي كما يلي:

المحصن الحاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

المحصن الذي أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

المحصن الذي تعافى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ضوابط الحصول على تصريح العمرة

وقد حددت وزارة الحج والعمرة عددًا من الضوابط للحصول على تصاريح العمرة والزيارة كما يلي:

يتم منح تصاريح العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من تاريخ 1 رمضان 1442هـ للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين المشار إليها.

والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من تاريخ 1 رمضان 1442هـ للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين المشار إليها. يتم حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا،)، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

يجب عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها من خلال تطبيق (توكلنا)، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة.

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