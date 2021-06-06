الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

مستشفى عفيف العام ينجح في التعامل مع حالتين معقدتين في الرحم

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكّن بفضل الله مستشفى عفيف العام من التعامل بنجاح مع حالتين معقدتين في الرحم.

استئصال رحم مهبلي

وأوضحت صحة الرياض أن الحالة الأولى تمثلت في إجراء استئصال رحم مهبلي لمريضة كانت تعاني من سقوط رحمي خارجي مع التهابات مزمنة ، حيث تماثلت للشفاء ولله الحمد بعد يومين من إجراء العملية.

ورم ليفي حميد

وأضافت أن الحالة الثانية تمثلت في إجراء عملية جراحية لمريضة كانت تعاني من ورم ليفي حميد بحجم كبير على جدار الرحم ، وتسبب لها في آلام مزمنة في الحوض ، ونزيف متكرر حيث تماثلت للشفاء ولله الحمد مع الحفاظ على سلامة الرحم .

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