شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أصغر لاعبة شطرنج تحصل على الدكتوراه الفخرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعد الطفلة ديالا الفهد، أصغر لاعبة شطرنج، وأصغر طفلة تنال الدكتوراه الفخرية، كما حصلت على شهادة تدريب المدربين، وجائزة المثقف الصغير، وأقامت عدة حلقات توعوية للأطفال، فضلًا عن إنها تتدرب على التايكوندو والألعاب الذهنية وتعلُّم اللغات.

وقالت الطفلة ديالا الفهد، خلال مقابلة لها مع قناة "الإخبارية" أنها تحب تجربة الأشياء الجديدة ودائماً ما يشجعها والدها ووالدتها في ذلك إلى أن جربت الشطرنج وأعجبت به كثيرًا.

وأضافت الطفلة الصغيرة، أن والدها كان له دور كبير في تدريبها وهو من حمسها على اللعبة، لافتة إلى أن "الشطرنج لعبة ما فيها خسارة"؛ حيث تعلمت الشطرنج منذ كان عمرها 4 سنوات وهي تلعب للمتعة بشكل أساسي، كما أنها فادتها كثيرًا في المدرسة فأصبحت تحفظ بسرعة دون صعوبة لأنها لعبة توسع مدارك الشخص وتقوي التركيز وتعلمه الصبر.

ومن الجدير بالذكر، أن ديالا قامت بالعديد من المناشط التوعوية للأطفال، فقدمت برنامج التوعية لمرضى السكري في المستشفى السعودي الألماني بحائل، حيث أطلقوا عليها لقب الدكتورة ديالا، وحصلت على دكتوراة فخرية في المستشفى لدورها في توعية الأطفال بمرض السكري، كما قدمت فقرات توعوية متنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب غرامها بخدمة المجتمع والأنشطة الإنسانية.