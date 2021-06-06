شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق سوق الحراج بخميس مشيط لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أغلقت بلدية خميس مشيط، اليوم، سوق الحراج بالمحافظة، وذلك بعد ثبوت مخالفة السوق للإجراءات الاحترازية والوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس ‫ كورونا المستجد "كوفيد19".

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي أن الإغلاق جاء بعد رصد مخالفة العاملين في السوق للتدابير الاحترازية والوقائية الضرورية للحفاظ على صحة الجميع، ومنها تكدس المتسوقين بأعداد كبيرة وعدم تنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم وعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وأشار الحويطي إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات المعمول بها نظاماً وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها، حيث تم إغلاق المنشأة احترازياً. مؤكداً أن الحملات التفتيشية متواصلة وبشكل دوري، وفق خطط ميدانية تهدف إلى متابعة مدى تطبيق المنشآت للإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا والالتزام بالاشتراطات البلدية والصحية.