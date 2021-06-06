شكرا لمتابعة خبر عن مستشار اقتصادي: المملكة تجاوزت دولا متقدمة في التصدي لجائحة ‎كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشاد المستشار الاقتصادي عيد العيد بجهود وزارة الصحة وكواردها في التعامل اليومي مع مستجدات جائحة فيروس كورونا.

وأوضح المستشار الاقتصادي أن المملكة تجاوزت دولا متقدمة في التصدي لجائحة ‎كورونا، حيث اتخذت إجراءات حاسمة في مواجهة جائحة كورونا وتوفير اللقاحات للجميع.

وأضاف العيد أن المملكة حرصت على توفير الأدوية والعنصر البشري حيث استعانت بالكوادر الطبية من القطاع الخاص وكذلك المتطوعين ،مشيرا إلى أن عدد المتطوعين وصل إلى مليون ونصف متطوع ، وهذا يدل أن الدول بدأت تقفز قفزات كبيرة في جميع المجالات

وأكد العيد " أثناء الجائحة وجدنا وعي كبير جدا من المجتمع وهذا ما ساعد الدولة على تحقيق اهدافها".