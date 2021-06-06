أمانة العاصمة المقدسة تصادر أكثر من 400 كجم من الخضراوات والفواكه

الرياض - محمد عبدالله - صادرت أمانة العاصمة المقدسة، كمية من الفواكه والخضراوات المتنوعة وذلك بعد حملة نظَّمتها وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية، تستهدف الباعة الجائلين للحفاظ على الصحة العامة.

وأسفرت الحملة عن مصادرة أكثر من 200 كيلوجرام من الخضراوات والفواكه من الباعة الجائلين المخالفين لنظام العمل و الإقامة وتسليمها لجمعية البر بعد التأكد من صلاحيتها.

وفي السياق ذاته قامت الفِرق الرقابية في بلدية المعابدة الفرعية بمصادرة 200 كيلو جرام من الخضراوات والفواكه وذلك خلال الجولات الرقابية التي نفذتها البلدية في نطاقها الإشرافي على الباعة الجائلين المتواجدين على الطرقات، وجرى تسليم الفواكه والخضراوات بعد التأكد من صلاحيتها وسلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي .

من جانب آخر نفذت بلدية العتيبية الفرعية حملات ميدانية رقابية مكثفة على المنشآت الغذائية في نطاق الاشرافي وذلك ضمن جهودها لإحكام الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، وأسفرت عن رصد العديد من المخالفات والملاحظات التي كان من أبرزها، بيع مواد غذائية مجهولة المصدر ، تكدس المواد الغذائية داخل المحلات التجارية ، ومخالفات في النقل والتخزين، وتم مصادرة وإتلاف 30 كجم مواد غذائية فاسدة ومجهولة المصدر وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على الغير الممتثلين. وتأكد الأمانة بأن الجولات الميدانية مستمرة من قبل مراقبو البلديات لتعزيز الإجراءات الوقائية والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، داعية إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات الصادرة في حال وجودها سواءً من المنشآت الغذائية أو غيرها على الرقم 940.

اقرأ أيضًا:

ضبط 45 شخصًا خالفوا تعليمات العزل في الباحة