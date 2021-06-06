أمانة جدة تنفذ 356 جولة رقابية على الواجهات البحرية

الرياض - محمد عبدالله - واصلت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية جهودها الميدانية في متابعة امتثال الإجراءات الاحترازية على الواجهات البحرية خلال الأسبوع الماضي عبر حملات الرقابة وأعمال النظافة والتعقيم، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

نفذت الفرق الميدانية حتى يوم أمس 356 جولة رصدت خلالها 61 مخالفة وأغلقت 22 موقعًا وبينت الأمانة أنها وضعت خططا ميدانية لتشمل واجهات جدة البحرية في (الكورنيش الشمالي وشاطئ السيف وممشى شارع فلسطين والكورنيش الأوسط)، مستعينة بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف المواقع على فترات منتظمة.

بالإضافة لتنفيذ أعمال تعقيم مكثفة في مختلف المرافق الخاصة بأماكن الجلوس وألعاب الأطفال، وتعقيم الحاويات المخصصة للنفايات.

وأكدت أمانة جدة مواصلة الجهود الميدانية المشتركة مع الشؤون الصحية والجهات الأمنية في الأسواق والواجهات البحرية والمرافق العامة لمتابعة امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس لا سيما خلال هذه الأيام التي تشهد إقبالّا متزايدًا من السكان والزائرين، مثمنة دور الجميع في الامتثال للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.