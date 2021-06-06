إغلاق سوق الحراج بخميس مشيط لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد عبدالله - أغلقت بلدية خميس مشيط، اليوم الأحد، سوق الحراج بالمحافظة، وذلك بعد ثبوت مخالفة السوق للإجراءات الاحترازية والوقائية الهادفة للحدّ من انتشار فيروس ‫كورونا المستجد "كوفيد19".

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي، أنَّ الإغلاق جاء بعد رصد مخالفة العاملين في السوق للتدابير الاحترازية والوقائية الضرورية للحفاظ على صحّة الجميع، ومنها تكدّس المتسوقين بأعداد كبيرة وعدم تنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم وعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وأشار الحويطي إلى أنَّه جارٍ اتخاذ الإجراءات المعمول بها نظامًا وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها، حيث تم إغلاق المنشأة احترازيًا.

ونوه إلى أنَّ الحملات التفتيشية متواصلة وبشكل دوري، وفق خطط ميدانية تهدف إلى متابعة مدى تطبيق المنشآت للإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا والالتزام بالاشتراطات البلدية والصحية.

اقرأ أيضًا:

اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

«التعاون الإسلامي» تندد بمحاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط