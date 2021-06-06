أكثر من 66 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعْد بجامعة نجران

بلغ عدد المستخدمين لنظام التعليم - عن بُعد - بجامعة نجران في الأسبوع الثاني من الفصل الصيفي للعام الدراسي الحالي 1442هـ، 66.258 مستخدمًا في الفترة الممتدة من 30 / 5 وحتى 3 / 6 / 2021 م.

وبيَّن التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالجامعة أنَّ عدد المـلفات المستعرضة خلال نفس الفترة بلغ نحو مليون و500 ألف ملف، وبلغ عدد لوحات المناقشة 909 لوحات، ونحو 4393 تقييمًا.

واستعرض التقرير تفاصيل 6.117 فصلًا افتراضيًا، منها 512 جلسة متزامنة، عدد الحاضرين 34.156، فيما بلغ عدد الحضور لجميع الجلسات 58.163، ووصل عدد الشُعب إلى 836 شُعبة، أدارها 313 أستاذًا، بحضور 9.129 طالبًا.

اقرأ أيضًا:

بدء استقبال طلبات القبول للماجستير في 14 برنامجًا بـ«جامعة نجران»

جامعة نجران تبدأ الأحد استقبال طلبات القبول في 14 برنامجًا للماجستير

جامعة نجران تعلن آلية الدراسة والاختبارات للفصل الصيفى