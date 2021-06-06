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السعودية تدين وتستنكر هجوم بوركينا فاسو الإرهابي

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الرياض - محمد عبدالله - أسفر عن مقتل أكثر من 100 مدني

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي طال بلدة سولهان شمال بوركينا فاسو، وأسفر عن مقتل أكثر من مائة مدني.

وأكَّدت الوزارة تضامن المملكة الكامل مع جمهورية بوركينا فاسو ووقوفها معها ضد العنف والتطرف والإرهاب ورفضها التام والقاطع لمثل هذه الأعمال الإجرامية.

وقدَّمت وزارة الخارجية، العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب بوركينا فاسو، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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