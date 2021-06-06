السعودية تدين وتستنكر هجوم بوركينا فاسو الإرهابي

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي طال بلدة سولهان شمال بوركينا فاسو، وأسفر عن مقتل أكثر من مائة مدني.

وأكَّدت الوزارة تضامن المملكة الكامل مع جمهورية بوركينا فاسو ووقوفها معها ضد العنف والتطرف والإرهاب ورفضها التام والقاطع لمثل هذه الأعمال الإجرامية.

وقدَّمت وزارة الخارجية، العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب بوركينا فاسو، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

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