فيديو.. مواطن يوثق قيادة متهورة لأحد السائقين.. و«المرور» يضبطه

أكّد المرور السعودي، اليوم الأحد، ضبط قائد مركبة يقود بسرعة متهورة دون اهتمام بسلامة من في الطريق، موضحًا أنه تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

يأتي ذلك تفاعلًا من المرور مع بلاغ تقدم به أحد المواطنين عبر صفحة الرسمية على "تويتر" والذي جاء به: "هذا فيديو إلحاقي يبين دخلته عليا بشكل خطير في الثواني الأولى للفيديو، أتمنى وضع حدّ لهؤلاء المستفزين وتحويلهم للهيئة المرورية حتى يكونوا عبره لغيرهم".

وأكَّد المرور عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أنّه تم القبض عليه، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام، موجهًا الشكر للمبلغ بالقول: "نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تمّ ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام".

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