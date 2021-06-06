تعرف على أسباب تأخر إصدار فواتير الكهرباء واختلاف مواعيدها

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أسباب تأخر إصدار فواتير الكهرباء واختلاف مواعيدها من شهر لآخر ردًا على استفسارات المواطنين.

وأكَّدت شركة الكهرباء عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن تاريخ إصدار فاتورة الكهرباء يختلف من شهر إلى شهر بحسب دورة القراءة من قبل الشركة.

وأضافت الشركة أنَّ بداية تاريخ استحقاق دفع مبلغ فاتورة الكهرباء هو 28 من كل شهر ميلادي، شكرًا لتواصلك معنا.

نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء

وفي سياق متصل، يمكن للمستهلكين اتّباع خطوات عدة لتقليل فاتورة الكهرباء والتي أوضحها عليان الشمري المتخصص في ترشيد الكهرباء، في تصريحات لبرنامج «إم بي سي في أسبوع» فيما يلي:

1-وضع عزل قبل بناء المنزل

2-استخدام الإنارة الباردة مثل الليد

3-استخدام نظام ذكي في المنزل، يضيء ويغلق إنارة الغرفة عند الدخول أو الخروج منها.

4-استخدام جهاز واحد للسخانات يكفي المنزل كاملًا.

5-التركيز عند شراء التكييف على ضمان كفاءة الطاقة، وعدم تقليل درجة الحرارة إلى 16 أو 18 على حسب التكييف، لأنه في هذه الحالة فإن كمبروسر المكيف لن يفصل.

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