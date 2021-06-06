ضبط 45 شخصًا خالفوا تعليمات العزل في الباحة

أعلنت شرطة منطقة الباحة ضبط 45 شخصا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي المقررة، وذلك بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

جاء ذلك في بيان للمتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة قال فيه: إن الجهات الأمنية تمكنت – بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية – من ضبط 45 شخصا بالمنطقة؛ لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج.

وتابع: إنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين تمهيدا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهات المختصة، يحث يعد تصرفهم مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وتتضمن الأحكام والعقوبات امقررة بحق المخالفين، مهالقبة كل مخالف لتعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال والسجن مدة لا تزيد على سنتنين أو بهما معا وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وحال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة ومنع دخوله نهائيا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.