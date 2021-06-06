الصحة تحدد إجراءين بشأن «صداع كورونا»

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إجراءين لاحتواء الصداع المرتبط بالإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، وذلك بالحصول على المسكن اللازم والتواصل مع الطبيب وفق لتطور الأعراض لدى المصاب.

وقالت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي «الصحة 937» بموقع تويتر، إنَّ المصاب في هذه الحالة يمكنه تناول مسكن ألم مثل باراسيتامول عند اللزوم بالجرعة المناسبة، وينبغي مراجعة الطبيب في حالة عدم التحسن أو زيادة الأعراض.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لوزارة الصحة قال فيه أحد المستفيدين: «أعاني من فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، ولدي صداع صعب فما هو المسكن الأفضل لي في هذه الحالة؟».

كانت وزارة الصحة تمكنت من تطعيم 98% من الممارسين الصحيين العاملين في مراكز اللقاح بالمملكة، إضافةً إلى تطعيم 93% من الممارسين الصحيين العاملين في عيادات «تطمن» ومراكز «تأكد».

وتأتي هذه الخطوة تواصلًا لجهود المملكة واستمرارًا لنجاحها في التصدّي لجائحة كورونا والحدّ من انتشاره، كما أنَّها تعكس حرص الصحة على حماية النظام الصحي وتعزيزه، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة جميع المستفيدين من خدمات منشآتها الصحية ومنسوبيها بمختلف فئاتهم، حيث يُعـدّ الممارسين الصحيين ضمن الفئات ذات الأولوية للحصول على اللقاح.