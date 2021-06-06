بدء إدخال رغبات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

يبدأ المعلمون والمعلمات، اليوم الأحد، إدخال رغبات النقل الخارجي، وذلك وفقًا للضوابط التي حدَّدتها وزارة التعليم والتي تتضمن عناصر المفاضلة التي تمَّ اعتمادها لهذا العام.

وتتضمن عناصر المفاضلة المحددة للنقل الخارجي لهذا العام – وفق ضوابط الوزارة– بناء على معايير النقل الخارجي كسنة التقديم وتاريخ المباشرة في التعليم وفي حالة تشابه المعايير المتوفرة يتم اللجوء إلى عدد أيام الغياب دون عذر أو درجة الأداء الوظيفي.

وتتميّز آليات إجراءات النقل هذا العام بتنفيذها على نظام فارس، وتزامن طلب النقل الداخلي مع النقل الخارجي، إلى جانب عدم الحاجة لتحديث البيانات وإنَّما تأكيدها فقط من طالبي النقل، واعتماد الإقرار الإلكتروني وعدم الحاجة لطباعة استمارة النقل، كذلك ربط إجراءات النقل وجميع عملياته في نظام واحد.

وأكَّدت وزارة التعليم أن طلب النقل لشاغل الوظيفة التعليمية ينتهي بإعلان نتيجة إجراءات النقل لهذا العام، مشيرةً إلى أنَّه سيتم تطبيق الأنظمة واللوائح تجاه مَنْ يخالف ضوابط وسياسات أمن المعلومات وتجاوز الصلاحيات، وفي حال وجود بيانات غير صحيحة؛ فللوزارة الحق في إلغاء عملية النقل، مبينةً أنه إذا تم إلغاء نقل شاغل الوظيفة التعليمية بعد تنفيذ الإجراءات لأي سبب فلا يلزم نقل الذي يليه في الترتيب حرصًا على استقرار العملية التعليمية.