بالصور.. غلق 4 منشآت تجارية لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية بمكة

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 4 منشآت تجارية لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكّدت بلدية قيام الفرق الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، بتنفيذ جولات مكثفة على الأسواق والمراكز التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والالتزام بالبروتوكولات التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأوضحت أنَّ الجولات أسفرت عن إغلاق 4 منشآت تجارية غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث تمَّ ضبط 5 مخالفات لعدم ‫الامتثال بالتدابير الوقائية، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

من جانبٍ آخر قامت بلدية المعابدة الفرعية بحملة مشتركة مع الإدارة العامة للنظافة وإدارة الضبط الإداري، على الحدائق العامة لضبط الباعة الجائلين المخالفين لنظام الإقامة والعمل، ومنع تأجير الألعاب بطرق عشوائية، وإيقاف أي أنشطة مخالفة غير مرخصة ولا تتوفر بها وسائل سلامة، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة متابعة ومراقبة جميع المنشآت التجارية، للتأكد من تقيدها بالأنظمة والاشتراطات البلدية، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ودعت إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

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