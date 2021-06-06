شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 22 موقعًا مخالفا للإجراءات الوقائية في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية من جهودها الميدانية في متابعة الامتثال للإجراءات الاحترازية على الواجهات البحرية خلال الأسبوع الماضي حيث نفذت 356 جولة رقابية وأعمال نظافة وتعقيم بهدف التأكد من تطبيق الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ورصدت خلالها 61 مخالفة وأغلقت 22 موقعاً.

وبينت الأمانة أنها وضعت خططاً ميدانية لتشمل واجهات جدة البحرية في " الكورنيش الشمالي وشاطئ السيف وممشى شارع فلسطين والكورنيش الأوسط "، مستعينة بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف المواقع على فترات منتظمة، بالإضافة لتنفيذ أعمال تعقيم مكثفة في مختلف المرافق الخاصة بأماكن الجلوس وألعاب الأطفال، وتعقيم الحاويات المخصصة للنفايات.