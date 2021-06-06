شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 46 منشأة وتحرير 530 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 10347 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، وذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا" والبروتوكولات الجديدة.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 46 منشأة مخالفة، وتحرير 530 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق توكلنا، فيما تلقت 2697 بلاغاً عن المنشآت المخالفة، وذلك عبر مركز البلاغات 940 .

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية، على تلك المنشآت للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والبروتوكولات الجديدة، خاصة في محلات الحلاقة ومراكز التزيين النسائية لمنع انتشار فايروس "كورونا"، وتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " بكافة مدن ومحافظات المنطقة، داعية إلى ضرورة تعاون الجميع عبر الابلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت الغير ملتزمة، أو على المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات، لمعالجتها.