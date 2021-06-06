شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : «الصحة» تحذر من «الخلايا الجذعية» : عملية خطيرة تستخدم لـ 4 حالات فقط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة الصحة أن زراعة الخلايا الجذعية عملية معقدة وعالية المخاطر، وتجرى تحت إشراف طبي مشدد ، وفي حالات سرطان الدم الحاد وفشل نخاع العظام وأورام الغدد اللمفاوية والسرطان النقودي المتعدد ، ولا يستخدم في الأمراض الأخرى مثل السكرى ومقاومة الشيخوخة وعلاج أمراض القلب والجلطات الدماغية، والشلل بأنواعه.

ودعت وزارة الصحة إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات ، التي يروج لها وتدعي إمكانية علاج الأمراض والحالات الصعبة عن طريق الخلايا الجذعية.