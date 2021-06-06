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عاجل : «الصحة» تحذر من «الخلايا الجذعية» : عملية خطيرة تستخدم لـ 4 حالات فقط

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الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة الصحة أن زراعة الخلايا الجذعية عملية معقدة وعالية المخاطر، وتجرى تحت إشراف طبي مشدد ، وفي حالات سرطان الدم الحاد وفشل نخاع العظام وأورام الغدد اللمفاوية والسرطان النقودي المتعدد ، ولا يستخدم في الأمراض الأخرى مثل السكرى ومقاومة الشيخوخة وعلاج أمراض القلب والجلطات الدماغية، والشلل بأنواعه.

ودعت وزارة الصحة إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات ، التي يروج لها وتدعي إمكانية علاج الأمراض والحالات الصعبة عن طريق الخلايا الجذعية.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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